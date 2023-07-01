Россия запретила Польше перевозить грузы на фурах по территории страны

Правительство России запретило польским фурам перевозить грузы по стране, кроме критически важных товаров, пишет РИА Новости. Запрет также распространяется на перевозки польскими транспортными средствами, за исключением Калининградской области.

Правительство РФ также продлило запрет на перевозку грузов из недружественных стран до 30 декабря, но сделало исключения для определенных товаров, включая продукты питания, фармацевтическую и косметическую продукцию, а также гуманитарные грузы.

Ранее правительство России также ввело запрет на автоперевозки грузов из стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины, но разрешило доставку грузов из этих стран с помощью перегрузки или перецепки на российские и белорусские фуры.