Прямой эфир

Зеленский хочет продемонстрировать достижения ВСУ на поле боя перед саммитом НАТО

01 июля 2023 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении страны продемонстрировать свои достижения перед предстоящим саммитом НАТО, запланированным на 11 июля, сказал украинский лидер в интервью испанскому телеканалу RTVE. 

Зеленский подчеркнул, что перед саммитом необходимо представить конкретные результаты, при этом отметив, что каждый шаг на этом пути имеет свою стоимость в человеческих жизнях. Он также подтвердил замедление контрнаступления против России.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, заявил, что Зеленский примет участие в саммите НАТО только при получении официального приглашения на членство.

# Международная политика # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Россия запретила Польше перевозить грузы на фурах по территории страны
01 июля 2023 09:10

Россия запретила Польше перевозить грузы на фурах по территории страны

Польша просит НАТО разместить американское ядерное оружие у себя в стране
01 июля 2023 08:58

Польша просит НАТО разместить американское ядерное оружие у себя в стране

WP: Киев вручил директору ЦРУ план начала переговоров с Москвой
01 июля 2023 08:53

WP: Киев вручил директору ЦРУ план начала переговоров с Москвой