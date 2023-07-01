Зеленский хочет продемонстрировать достижения ВСУ на поле боя перед саммитом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о стремлении страны продемонстрировать свои достижения перед предстоящим саммитом НАТО, запланированным на 11 июля, сказал украинский лидер в интервью испанскому телеканалу RTVE.

Зеленский подчеркнул, что перед саммитом необходимо представить конкретные результаты, при этом отметив, что каждый шаг на этом пути имеет свою стоимость в человеческих жизнях. Он также подтвердил замедление контрнаступления против России.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква, заявил, что Зеленский примет участие в саммите НАТО только при получении официального приглашения на членство.