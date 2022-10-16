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В Белгородской области двое неизвестных убили 11 человек на полигоне

16 октября 2022 07:58
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Новости России. 11 человек погибли, 15 получили травмы в результате теракта в Белгородской области. Об этом заявили в Министерстве обороны России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Белгородской области двое неизвестных убили 11 человек на полигоне-1

На полигоне Западного военного округа во время занятий по огневой подготовке двое неизвестных открыли стрельбу по личному составу. В результате ответного огня нападавшие были уничтожены. На месте теракта продолжают работать правоохранительные органы. Все пострадавшие доставлены в медучреждения.  

# Стрельба # Новости России # Фотофакт

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