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В Белгороде количество погибших выросло до 24 человек

31 декабря 2023 12:57
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Количество погибших мирных жителей в Белгороде из-за обстрела ВСУ выросло до 24 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова. Ранее сообщалось о 22 погибших.

Гладков уточнил, что по состоянию на 8:30 по москве погибли 24 человека.
Среди жертв есть еще один ребенок, а еще один раненый скончался в госпитале. 

Также губернатор отмечает, что подверглись разрушению 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, 3 частных дома и 7 социальных объектов. Кроме того, зафиксированы повреждения 53 автомобилей. Оценка ущерба продолжается. констатировал Гладков.

# Нападение # Вячеслав Гладков

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