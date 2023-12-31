В Белгороде количество погибших выросло до 24 человек

Количество погибших мирных жителей в Белгороде из-за обстрела ВСУ выросло до 24 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова. Ранее сообщалось о 22 погибших.

Гладков уточнил, что по состоянию на 8:30 по москве погибли 24 человека.

Среди жертв есть еще один ребенок, а еще один раненый скончался в госпитале.

Также губернатор отмечает, что подверглись разрушению 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, 3 частных дома и 7 социальных объектов. Кроме того, зафиксированы повреждения 53 автомобилей. Оценка ущерба продолжается. констатировал Гладков.