Зеленский сообщил, что получил от руководства ВСУ военный план на 2024 год

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ему был предоставлен план боевых действий до 2024 года. Он также упомянул о том, что Украина готова произвести больше оружия в будущем году, и о планах по международной работе в январе. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее появились сообщения, что у Украины отсутствует план боевых действий на будущий год, но министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что такой план существует.

Контрнаступление Украины началось в июне, а через три месяца президент РФ Владимир Путин назвал его провальным. По его мнению, Запад дал Украине все, что обещал, и еще больше, но ВСУ так и не смогли достичь целей ни на одном направлении. Он также заявил, что Россия открыта для проведения выборов и готова решать вопросы силовыми средствами, если не удастся достичь согласия.