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Си Цзиньпин в обращении назвал воссоединение КНР и Тайваня необходимостью

31 декабря 2023 12:24
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В своем новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин отметил историческую важность воссоединения Китая с регионом КНР Тайванем. Об этом пишет РИА Новости.

Он обратился к соотечественникам по обе сторону Тайваньского пролива с призывом сплотиться во имя национального возрождения. Обращение транслировалось Центральным телевидением Китая.

После посещения китайского Тайваня спикером палаты представителей США Нэнси Пелоси ситуация накалилась. Китай осудил визит и провел масштабные военные учения. КНР и регион Китая Тайвань прервали отношения в 1949 году, но в конце 1980-х годов возобновили деловые и неформальные контакты.

# Международная политика

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