ЕС утвердил частичный Шенген для Болгарии и Румынии в 2024 году

ЕС принял решение об упразднении для Румынии и Болгарии пограничного контроля на морских и воздушных границах в рамках Шенгенской зоны, однако на сухопутных границах контроль пока сохраняется. Об этом пишет РИА Новости.

Это решение, которое вступит в силу с марта 2024 года, будет способствовать развитию путешествий, торговых операций и туризма путем укрепления внутреннего рынка.

Вопрос о расширении Шенгенской зоны рассматривался в первых числах декабря, но не был принят из-за недостатка согласия. В то время Австрия препятствовала вступлению в Шенген Болгарии и Румынии, сославшись на недостаточную активность этих стран по борьбе с нелегальной миграцией.

Дальнейшая интеграции Румынии и Болгарии в Шенген будет определяться выполнением условий в сфере миграции. Обе страны будут вынуждены решать вопросы, связанные с мигрантами, попадающими в ЕС через их границы, самостоятельно.

В настоящее время в состав Шенгенской зоны входят 27 стран, в их числе 23 государства ЕС, Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн.