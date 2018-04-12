ОЗХО определила вещество, которым отравили Сергея Скрипаля и его дочь

Эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что для покушения на Сергея Скрипаля и его дочь было использовано «токсичное химическое вещество». Такую информацию сообщает телеканал Sky News.

По данным издания, химическое вещество было высокой степени чистоты с отсутствием загрязняющих веществ.

ОЗХО передала Великобритании результаты расследования «дела Скрипаля»

В докладе говорится, что «результаты анализа лабораториями ОЗХО по экологическим и биомедицинским образцам, собранным командой ОЗХО, подтверждают выводы Соединенного Королевства, касающиеся идентичности токсичного химиката, который использовался в Солсбери и тяжело ранил трех человек».

Результат был подтвержден четырьмя связанными с ОЗХО лабораториями, которые проводили исследования.

ОЗХО было поручено идентифицировать химическое вещество, а не объяснять его происхождение.