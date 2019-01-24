В бельгийской Валлонии запретят держать включённым двигатель автомобиля при его остановке

Новости Бельгии. Власти Валлонии с марта запретят держать двигатель автомобиля включенным при его остановке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о ситуациях, когда машина находится вне автомобильного потока. Новые правила призваны противодействовать загрязнению окружающей среды. Нарушителям будет грозить штраф в размере 50 евро.

По данным специалистов, двигатель автомобиля, работающий более 10 секунд, выбрасывает больше углекислого газа, чем выбрасывается при его запуске.