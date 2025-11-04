В Бельгии разгорелся скандал из-за поставок американских истребителей F-35. Самолеты оказались слишком дорогими, шумными и чрезмерными для небольшого государства. Об этом пишет РИА Новости 20minutes.

Министр обороны Тео Франкен заявил, что воздушного пространства страны недостаточно для тренировок, и придется использовать небо соседних стран. Это вызвало насмешки в сети.

Дополнительной проблемой стал шум: F-35 в несколько раз громче, чем F-16, что вызывает недовольство жителей вблизи авиабаз. Также выяснилось, что час полета стоит около 50 тысяч евро, что делает F-35 самым дорогим в эксплуатации.

Бельгия заказала в 2018 году 34 самолета стоимостью 5,6 миллиарда евро, Сейчас у королевства четыре самолета, поставка одного из них была задержана из-за с технических проблема.

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