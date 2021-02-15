В Бельгии из-за коронавируса отменили карнавал. Вместо него предложили поставить на подоконник мимозу

Новости Бельгии. В Бельгии из-за пандемии коронавируса отменен знаменитый на весь мир карнавал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он традиционно проходил в городе Бенш и собирал тысячи туристов. Праздник уходит корнями в XIV век. Красочное мероприятие обычно длилось несколько дней и было приурочено к так называемому жирному вторнику перед Великим постом.