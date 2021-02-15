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В Бельгии из-за коронавируса отменили карнавал. Вместо него предложили поставить на подоконник мимозу

15 февраля 2021 13:08
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Новости Бельгии. В Бельгии из-за пандемии коронавируса отменен знаменитый на весь мир карнавал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бельгии из-за коронавируса отменили карнавал. Вместо него предложили поставить на подоконник мимозу-1

Он традиционно проходил в городе Бенш и собирал тысячи туристов. Праздник уходит корнями в XIV век. Красочное мероприятие обычно длилось несколько дней и было приурочено к так называемому жирному вторнику перед Великим постом.   

В Бельгии из-за коронавируса отменили карнавал. Вместо него предложили поставить на подоконник мимозу-4

Организаторы фестиваля, чтобы как-то создать праздничную атмосферу, предложили жителям города поставить на подоконники мимозу – символ карнавала. К слову, бельгийский карнавал занесен в книгу нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.  

# Карнавал # Фотофакт

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