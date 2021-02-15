Такая погода продержится ещё неделю. В Европе продолжаются сильные снегопады

Непогода продолжает атаковать Европу. Сильный снегопад обрушился на Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Стамбуле прервано паромное сообщение через Босфор. В аэропортах – задержки авиарейсов. Все учебные заведения закрывают до 17 февраля.

Сложные метеоусловия в Греции – осадки, мороз и сильный ветер. На дорогах снежные заносы и гололед. В некоторых районах из соображений безопасности запретили движение большегрузных автомобилей. Десятки фур скопились и на границе с Болгарией.