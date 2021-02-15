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Такая погода продержится ещё неделю. В Европе продолжаются сильные снегопады

15 февраля 2021 10:18
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Непогода продолжает атаковать Европу. Сильный снегопад обрушился на Турцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Стамбуле прервано паромное сообщение через Босфор. В аэропортах – задержки авиарейсов. Все учебные заведения закрывают до 17 февраля.  

Такая погода продержится ещё неделю. В Европе продолжаются сильные снегопады-1

Сложные метеоусловия в Греции – осадки, мороз и сильный ветер. На дорогах снежные заносы и гололед. В некоторых районах из соображений безопасности запретили движение большегрузных автомобилей. Десятки фур скопились и на границе с Болгарией.  

Такая погода продержится ещё неделю. В Европе продолжаются сильные снегопады-4

Сейчас холодный фронт смещается в сторону Кипра. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится еще неделю.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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