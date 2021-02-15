В Чехии не могут справиться с британским штаммом коронавируса. Эпидобстановка ухудшается каждый день

Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 109,5 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 109,5 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Чехии ежедневно ухудшается эпидобстановка из-за распространения британского штамма. В связи с этим кабинет министров продлил действие режима ЧС на территории страны до конца февраля.
Германия ужесточила пограничный контроль с Чехией и запретила въезд из австрийской федеральной земли Тироль, где зафиксирована вспышка заражений южноафриканским вирусом. В этих регионах приостановлено железнодорожное сообщение. 4,5 тысячи иностранных рабочих застряли в Германии и не могут вернуться домой.
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