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В Чехии не могут справиться с британским штаммом коронавируса. Эпидобстановка ухудшается каждый день

15 февраля 2021 10:19
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Число заболевших коронавирусом в мире приближается к 109,5 миллионам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Чехии не могут справиться с британским штаммом коронавируса. Эпидобстановка ухудшается каждый день-1

В Чехии ежедневно ухудшается эпидобстановка из-за распространения британского штамма. В связи с этим кабинет министров продлил действие режима ЧС на территории страны до конца февраля.  

В Чехии не могут справиться с британским штаммом коронавируса. Эпидобстановка ухудшается каждый день-4

Германия ужесточила пограничный контроль с Чехией и запретила въезд из австрийской федеральной земли Тироль, где зафиксирована вспышка заражений южноафриканским вирусом. В этих регионах приостановлено железнодорожное сообщение. 4,5 тысячи иностранных рабочих застряли в Германии и не могут вернуться домой.  

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# Коронавирус # Фотофакт

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