Прямой эфир

Трагедия в Индонезии. 20 человек пропали без вести в результате схода оползня

15 февраля 2021 13:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. 20 человек пропали без вести в результате схода оползня в Индонезии, еще 14 получили серьезные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавшие госпитализированы.  

Трагедия в Индонезии. 20 человек пропали без вести в результате схода оползня-1

Трагедия произошла в провинции Восточная Ява. Долгое время регион был во власти проливных дождей, что и стало причиной схода оползня. Стихия в прямом смысле сломала жизни десятков жителей. Сообщается о разрушениях жилых домов. Как минимум восемь зданий уничтожены.   

Трагедия в Индонезии. 20 человек пропали без вести в результате схода оползня-4

На месте ЧП ведутся поисково-спасательные работы. Привлечена полиция, армия и добровольцы.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Чехии не могут справиться с британским штаммом коронавируса. Эпидобстановка ухудшается каждый день
15 февраля 2021 10:19

В Чехии не могут справиться с британским штаммом коронавируса. Эпидобстановка ухудшается каждый день

Такая погода продержится ещё неделю. В Европе продолжаются сильные снегопады
15 февраля 2021 10:18

Такая погода продержится ещё неделю. В Европе продолжаются сильные снегопады

В Гвинее зафиксирована новая вспышка Эболы
15 февраля 2021 10:06

В Гвинее зафиксирована новая вспышка Эболы