Трагедия в Индонезии. 20 человек пропали без вести в результате схода оползня

Новости Индонезии. 20 человек пропали без вести в результате схода оползня в Индонезии, еще 14 получили серьезные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавшие госпитализированы.

Трагедия произошла в провинции Восточная Ява. Долгое время регион был во власти проливных дождей, что и стало причиной схода оползня. Стихия в прямом смысле сломала жизни десятков жителей. Сообщается о разрушениях жилых домов. Как минимум восемь зданий уничтожены.