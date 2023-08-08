В Польше возобновились поставки нефти по нефтепроводу «Дружба»

Компания PERN, польский оператор нефтепровода «Дружба», объявила на своем официальном сайте о возобновлении эксплуатации поврежденного трубопровода, передает РИА Новости.

Технические службы PERN полностью возобновили работу на поврежденной нитке трубопровода в ночь на вторник.

В минувшие недели в Польше из-за утечки была перекрыта одна из нитей трубопровода «Дружба», идущего в Германию. Сотрудники аварийных служб PERN приступили к восстановительным работам на поврежденной секции в районе Ходеч (Польша). Это основная линия, по которой нефть с шельфа поступает на запад. К этому понедельнику, 7 августа, была завершена установка нового участка трубопровода и начата сварка. Вторая нитка работает без перебоев.