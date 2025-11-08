В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подводными лодками

В Балтике у побережья Швеции стартовали учения НАТО. В этот раз войска альянса отрабатывают навыки борьбы с подводными лодками. Маневры продлятся до 14 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Балтике у побережья Швеции стартовали учения НАТО. В этот раз войска альянса отрабатывают навыки борьбы с подводными лодками. Маневры продлятся до 14 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Задействованы корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО, фрегаты, вспомогательные судна, вертолеты, а также подводные лодки ВМС Швеции и Германии. В шведском Минобороны заявили, что неровное морское дно у берегов страны является идеальным укрытием для подводных лодок. Альянсу необходимо разработать способы борьбы с подлодками, адаптированные к данным условиям.