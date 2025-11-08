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В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подводными лодками

08 ноября 2025 07:48
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В Балтике у побережья Швеции стартовали учения НАТО. В этот раз войска альянса отрабатывают навыки борьбы с подводными лодками. Маневры продлятся до 14 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Балтийском море начались учения НАТО по борьбе с подводными лодками-2

Задействованы корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО, фрегаты, вспомогательные судна, вертолеты, а также подводные лодки ВМС Швеции и Германии. В шведском Минобороны заявили, что неровное морское дно у берегов страны является идеальным укрытием для подводных лодок. Альянсу необходимо разработать способы борьбы с подлодками, адаптированные к данным условиям.

# НАТО

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