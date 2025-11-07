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Главы 13 земель ФРГ предупредили о финансовом коллапсе

07 ноября 2025 13:42
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Германию ждет финансовые коллапс. Главы 13 административных центров страны предупредили канцлера Фридриха Мерца об угрозе банкротства сотен городов, если правительство не примет срочные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы 13 земель ФРГ предупредили о финансовом коллапсе-2

В местных бюджетах не хватает средств на поддержание работы коммунальных служб, транспорта, энергетики, торговли. Главы регионов направили совместное письмо властям страны с отчаянной просьбой о помощи. В нем указывается, что муниципальные образования достигли лимита своих возможностей и разрыв между доходами и расходами становится все больше. Чтобы как-то сэкономить, мэры городов вынуждены идти на непопулярные меры, в частности, отменить традиционные рождественские ярмарки.

# Германия

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