Германию ждет финансовые коллапс. Главы 13 административных центров страны предупредили канцлера Фридриха Мерца об угрозе банкротства сотен городов, если правительство не примет срочные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Германию ждет финансовые коллапс. Главы 13 административных центров страны предупредили канцлера Фридриха Мерца об угрозе банкротства сотен городов, если правительство не примет срочные меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В местных бюджетах не хватает средств на поддержание работы коммунальных служб, транспорта, энергетики, торговли. Главы регионов направили совместное письмо властям страны с отчаянной просьбой о помощи. В нем указывается, что муниципальные образования достигли лимита своих возможностей и разрыв между доходами и расходами становится все больше. Чтобы как-то сэкономить, мэры городов вынуждены идти на непопулярные меры, в частности, отменить традиционные рождественские ярмарки.