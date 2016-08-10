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В Багдаде из-за пожара в роддоме погибли по меньшей мере 11 младенцев

10 августа 2016 12:04
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Новости Ирака. По меньшей мере 11 младенцев погибли из-за пожара в роддоме на западе Багдада. Пламя разгорелось этой ночью и службы среагировали лишь через несколько часов.

Спасатели достали из пламени 7 детей и около 30 женщин.

Сейчас их перевели в другую больницу. Причиной возгорания названо короткое замыкание. Пожар потушили, однако полиция оцепила место и не пускает в помещение никого. Предположительно пламя разгорелось в коридоре и перекинулось на инкубатор, где и лежали младенцы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Пожар

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