В Азербайджане проходят досрочные выборы президента

В Азербайджане началось голосование на досрочных президентских выборах. На этот пост претендуют семь кандидатов, в том числе и действующий глава государства Ильхам Алиев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты единодушно считают его бесспорным фаворитом, поскольку популярность действующего президента как государственного лидера находится на пике. Однако победителем гонки станет тот претендент, который заручится поддержкой избирателей и наберет более половины голосов.

Участки закроются в 18:00 по минскому времени, а уже через несколько часов после этого ЦИК озвучит первые результаты. Предварительные итоги голосования станут известны на следующий день. Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений по количеству сроков не предусмотрено.