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В Азербайджане проходят досрочные выборы президента

07 февраля 2024 08:31
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В Азербайджане началось голосование на досрочных президентских выборах. На этот пост претендуют семь кандидатов, в том числе и действующий глава государства Ильхам Алиев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Азербайджане проходят досрочные выборы президента-1

Эксперты единодушно считают его бесспорным фаворитом, поскольку популярность действующего президента как государственного лидера находится на пике. Однако победителем гонки станет тот претендент, который заручится поддержкой избирателей и наберет более половины голосов.

Участки закроются в 18:00 по минскому времени, а уже через несколько часов после этого ЦИК озвучит первые результаты. Предварительные итоги голосования станут известны на следующий день. Президент Азербайджана избирается на семь лет, ограничений по количеству сроков не предусмотрено.

# Выборы # Новости Азербайджана

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