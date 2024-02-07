Аргентинские депутаты отправили на доработку пакет реформ президента

Новое руководство Аргентины никак не может добиться принятия своего проекта экономических реформ. Скандальный закон встречает яростное сопротивление как граждан, так и политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нижняя палата парламента отправила документ на доработку. Разногласия среди народных избранников вызвали несколько его статей. В частности, о приватизации госкомпаний. Это решение депутаты принимали на фоне начавшихся снова протестов. Сотни человек собрались у здания парламента в Буэнос-Айресе, выступая против скандальных реформ. Среди прочего они предусматривают значительное сокращение всех госрасходов и субсидий, а также ужесточение наказания за протесты.