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Аргентинские депутаты отправили на доработку пакет реформ президента

07 февраля 2024 08:25
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Новое руководство Аргентины никак не может добиться принятия своего проекта экономических реформ. Скандальный закон встречает яростное сопротивление как граждан, так и политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аргентинские депутаты отправили на доработку пакет реформ президента-1

Нижняя палата парламента отправила документ на доработку. Разногласия среди народных избранников вызвали несколько его статей. В частности, о приватизации госкомпаний. Это решение депутаты принимали на фоне начавшихся снова протестов. Сотни человек собрались у здания парламента в Буэнос-Айресе, выступая против скандальных реформ. Среди прочего они предусматривают значительное сокращение всех госрасходов и субсидий, а также ужесточение наказания за протесты.

# Акции протеста # Новости Аргентины

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