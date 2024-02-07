Польский генерал призвал ЕС выслать украинцев – призывников

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предлагает странам Европейского союза начать депортацию украинцев призывного возраста, пишет ТАСС.

Вальдемар Скшипчак считает, что такие меры будут способствовать поддержке Киева, где имеются сложности с призывом на службу в ВСУ. Такая инициатива должна быть проработана на уровне правительств в Варшаве, Париже, Праге, а также в других странах, где есть граждане Украины.

В польском МИД сообщили, что проработка способов поддержки Киева должна быть осуществлена на уровне ЕС.