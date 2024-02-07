Прямой эфир

Польский генерал призвал ЕС выслать украинцев – призывников

07 февраля 2024 08:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак предлагает странам Европейского союза начать депортацию украинцев призывного возраста, пишет ТАСС.

Вальдемар Скшипчак считает, что такие меры будут способствовать поддержке Киева, где имеются сложности с призывом на службу в ВСУ. Такая инициатива должна быть проработана на уровне правительств в Варшаве, Париже, Праге, а также в других странах, где есть граждане Украины.

В польском МИД сообщили, что проработка способов поддержки Киева должна быть осуществлена на уровне ЕС.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Такер Карлсон рассказал, почему он хочет взять интервью у президента Путина
07 февраля 2024 07:48

Такер Карлсон рассказал, почему он хочет взять интервью у президента Путина

Израиль не пустил на север Газы 56% гуманитарных миссий
07 февраля 2024 07:39

Израиль не пустил на север Газы 56% гуманитарных миссий

Миллионы китайцев не могут вернуться домой из-за транспортного коллапса
07 февраля 2024 07:18

Миллионы китайцев не могут вернуться домой из-за транспортного коллапса