10 человек погибли при взрывах на рынке в Сомали

По меньшей мере 10 человек погибли в результате нескольких взрывов на одном из крупнейших рынков столицы Сомали Могадишо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным полиции, самодельные бомбы были заложены в центральной, самой многолюдной его части. Полностью уничтожены несколько магазинов. В больницы доставлены более 20 раненых. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, но власти подозревают исламскую группировку, которая часто устраивает теракты в Сомали.

Рынок, на котором это произошло, является крупнейшим во всей стране. Он постоянно переполнен людьми, которые покупают там не только продукты, но и одежду, а также лекарства.