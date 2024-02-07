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10 человек погибли при взрывах на рынке в Сомали

07 февраля 2024 08:26
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По меньшей мере 10 человек погибли в результате нескольких взрывов на одном из крупнейших рынков столицы Сомали Могадишо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 человек погибли при взрывах на рынке в Сомали-1

По данным полиции, самодельные бомбы были заложены в центральной, самой многолюдной его части. Полностью уничтожены несколько магазинов. В больницы доставлены более 20 раненых. Пока никто не взял на себя ответственность за взрыв, но власти подозревают исламскую группировку, которая часто устраивает теракты в Сомали.

Рынок, на котором это произошло, является крупнейшим во всей стране. Он постоянно переполнен людьми, которые покупают там не только продукты, но и одежду, а также лекарства.

# Взрыв

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