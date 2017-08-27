В Азербайджане прогремели взрывы на складе оружия: пострадали несколько человек

Новости Азербайджана. В Азербайджане на оружейном складе гремят взрывы. По поступающим данным, пострадали несколько человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На место происшествия направлены 10 машин скорой помощи. Однако медики не могут подъехать – приближаться к складу слишком опасно. Из населенных пунктов эвакуируют население. Также перекрыта магистраль Баку – граница России.