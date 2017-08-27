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День Независимости отмечает Молдова, поздравления направил Александр Лукашенко

27 августа 2017 10:57
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Новости Беларуси. Молдова отмечает День Независимости. 26 лет назад парламент Республики принял декларацию о суверенитете. По этому случаю по всей стране проходят праздничные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День Независимости отмечает Молдова, поздравления направил Александр Лукашенко-1

Основные торжества развернулись на центральной площади Кишинева. Завершится праздник фейерверком и лазерным шоу.

С Днем Независимости президента Молдовы Игоря Додона поздравил Александр Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что «общими усилиями мы продолжим активный межгосударственный диалог, имеющий всесторонний характер и полностью отвечающий интересам Беларуси и Молдовы».

# Беларусь-Молдова

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