Погибли 3 человека, более 300 тысяч – без света: Техас приходит в себя после урагана «Харви»

Новости США. В американском Техасе тем временем приходят в себя после мощнейшего за последние годы урагана «Харви». Он почти сутки терзал тихоокеанское побережье, в конце концов утратив силу до тропического шторма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Но след в регионе оставил разрушительный. По предварительным данным, жертвами стихийного бедствия стали 3 человека, 10 пострадали. Разрушено множество домов. Поврежден морской и наземный транспорт. Без света остались 300 тысяч жителей. В некоторые районы Техаса уже пришло наводнение.