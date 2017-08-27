Погибли 3 человека, более 300 тысяч – без света: Техас приходит в себя после урагана «Харви»

Новости США. В американском Техасе тем временем приходят в себя после мощнейшего за последние годы урагана «Харви». Он почти сутки терзал тихоокеанское побережье, в конце концов утратив силу до тропического шторма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.