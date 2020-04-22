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В Австрии с 15 мая откроются кафе и бары

22 апреля 2020 06:29
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Новости мира. Курс на нормальную жизнь: правительство Австрии продолжит смягчать карантинные меры. О запуске второго этапа отмены ограничений заявил Себастьян Курц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии с 15 мая откроются кафе и бары-1

С 15 мая в стране начнут открываться кафе, рестораны и бары. Возобновят работу религиозные учреждения и некоторые учебные заведения. В школу вернутся ученики младших классов.

ВОЗ: коронавирус имеет животное происхождение

В Австрии с 15 мая откроются кафе и бары-4

План по выходу из карантина до конца недели намерено обнародовать и итальянское правительство. Предполагается, что ограничения начнут снимать с 4 мая, однако детали всё ещё прорабатываются властями и экспертами.

А уже в начале следующей недели о смягчении санитарных мер объявит премьер-министр Греции. 27 апреля в стране истекает срок карантина и правительство прорабатывает следующие шаги.

# Коронавирус # Себастьян Курц # Фотофакт

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