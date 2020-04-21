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Мечети в Мекке и Медине будут закрыты в Рамадан

21 апреля 2020 14:54
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Новости Саудовской Аравии. В священный месяц поста Рамадан главные святыни мусульман останутся закрытыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Мечети в Мекке и Медине будут закрыты в Рамадан-1

Речь идёт о мечетях в Мекке и Медине в Саудовской Аравии. На такие меры власти королевства пошли в связи с пандемией COVID-19. В целях предотвращения распространения коронавируса верующим запрещено входить на территории святынь.

Мечети в Мекке и Медине будут закрыты в Рамадан-4

Когда двери мечетей вновь откроются, пока неизвестно. В нынешнем году Рамадан в большинстве стран Ближнего Востока начнётся 24 апреля.

Мечети в Мекке и Медине будут закрыты в Рамадан-7

# Коронавирус # Фотофакт

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