Смягчение карантина: в Сербии пожилые люди смогут выходить на улицу, а в Казахстане заработают фабрики

Новости мира. На фоне пандемии коронавируса всё больше стран смягчают карантин. Так, в Сербии открылись швейные, обувные и автомобильные мастерские, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возобновили работу химчистки и магазины по продаже строительных материалов. Люди старше 65 лет теперь могут выходить на улицу три раза в неделю по одному часу в день. До этого они сидели дома.