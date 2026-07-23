В Австрии растет зависимость мигрантов от пособий

Австрийская система соцобеспечения испытывает серьезную нагрузку: почти половина семей беженцев живет только на государственные пособия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Вене зависимость от поддержки государства демонстрируют три четверти мигрантов – для сравнения, среди коренного населения самостоятельно обеспечивают себя 93 % семей. Ужесточение правил доступа к соцпомощи для лиц с субсидиарной защитой дало эффект: за год число безработных в этой группе сократилось на 36 %.