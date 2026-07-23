Вильнюсу грозит транспортный кризис

По оценкам специалистов, осенью столицу Литвы ждет серьезный сбой в работе общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за изношенного парка под угрозой окажется более 25 маршрутов. По данным мэрии Вильнюса, ежедневно могут отменяться до 280 рейсов, а интервалы движения вырастут почти на 12 минут. Профсоюзы ранее неоднократно указывали на критическое состояние транспортной системы, но их предупреждения остались без реакции властей.