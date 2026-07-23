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Госдолг в 16 странах Евросоюза достиг исторического максимума

23 июля 2026 06:12
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Госдолг стран ЕС в первом квартале вырос более чем на 300 миллиардов евро, достигнув 15 триллионов 700 миллиардов – это пиковый показатель. Рекордные значения зафиксировали 16 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Госдолг в 16 странах Евросоюза достиг исторического максимума-2

Наибольшую долговую нагрузку несут Греция, Италия и Франция. Основные причины – масштабные траты во время пандемии, преодоление последствий энергетического кризиса и рост оборонных бюджетов. Ситуацию усугубляют возвращение жестких лимитов и высокие ставки Центробанка: правительства вынуждены проводить непопулярные реформы и рефинансировать прежние займы.

# Европейский союз

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