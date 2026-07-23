Госдолг в 16 странах Евросоюза достиг исторического максимума

Госдолг стран ЕС в первом квартале вырос более чем на 300 миллиардов евро, достигнув 15 триллионов 700 миллиардов – это пиковый показатель. Рекордные значения зафиксировали 16 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Госдолг стран ЕС в первом квартале вырос более чем на 300 миллиардов евро, достигнув 15 триллионов 700 миллиардов – это пиковый показатель. Рекордные значения зафиксировали 16 государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наибольшую долговую нагрузку несут Греция, Италия и Франция. Основные причины – масштабные траты во время пандемии, преодоление последствий энергетического кризиса и рост оборонных бюджетов. Ситуацию усугубляют возвращение жестких лимитов и высокие ставки Центробанка: правительства вынуждены проводить непопулярные реформы и рефинансировать прежние займы.