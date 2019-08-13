В Австрии на смену аномальной жаре пришёл мощный шторм

Новости Австрии. В Вене устраняют последствия непогоды. На смену аномальной 30-градусной жаре в страну пришел мощный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за 30 минут разгула стихии температура воздуха в столице понизилась почти на 10 градусов. По предварительным данным, никто не пострадал. Экстренные службы расчищают дороги.