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В Австрии на смену аномальной жаре пришёл мощный шторм

13 августа 2019 09:38
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Новости Австрии. В Вене устраняют последствия непогоды. На смену аномальной 30-градусной жаре в страну пришел мощный шторм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Австрии на смену аномальной жаре пришёл мощный шторм-1

Сильные потоки ветра повалили десятки деревьев, ливень затопил подземные переходы. В некоторых районах нарушено движение транспорта.

В Австрии на смену аномальной жаре пришёл мощный шторм-4

Всего за 30 минут разгула стихии температура воздуха в столице понизилась почти на 10 градусов. По предварительным данным, никто не пострадал. Экстренные службы расчищают дороги.

В Австрии на смену аномальной жаре пришёл мощный шторм-7

В Австрии на смену аномальной жаре пришёл мощный шторм-9

# Погода # Фотофакт

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