Новости Китая. В Гонконге возобновили воздушное сообщение, однако несмотря на это отменены сотни рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы Накануне местный аэропорт перестал функционировать.

Причина – массовые протесты, которые длятся там уже четвертый день. Митингующие парализовали работу воздушной гавани, а также заблокировали дороги вокруг нее.

На данный момент аэропорт возобновил свою работу. Нагрузка колоссальная: в залах километровые очереди.