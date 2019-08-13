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В Гонконге возобновили воздушное сообщение

13 августа 2019 09:30
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Новости Китая. В Гонконге возобновили воздушное сообщение, однако несмотря на это отменены сотни рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы

Накануне местный аэропорт перестал функционировать.

В Гонконге возобновили воздушное сообщение -1

Причина – массовые протесты, которые длятся там уже четвертый день. Митингующие парализовали работу воздушной гавани, а также заблокировали дороги вокруг нее.

В Гонконге возобновили воздушное сообщение -4

На данный момент аэропорт возобновил свою работу. Нагрузка колоссальная: в залах километровые очереди.

В Гонконге возобновили воздушное сообщение -7

Когда пассажиры смогут улететь – неизвестно. При этом митингующие продолжают выступать с угрозами: вернуться и вновь устроить демонстрации.

В Гонконге возобновили воздушное сообщение -10

В Гонконге возобновили воздушное сообщение -12

# Китай # Фотофакт

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