В Гонконге возобновили воздушное сообщение
Новости Китая. В Гонконге возобновили воздушное сообщение, однако несмотря на это отменены сотни рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В международном аэропорту Гонконга отменили все рейсы
Накануне местный аэропорт перестал функционировать.
Причина – массовые протесты, которые длятся там уже четвертый день. Митингующие парализовали работу воздушной гавани, а также заблокировали дороги вокруг нее.
На данный момент аэропорт возобновил свою работу. Нагрузка колоссальная: в залах километровые очереди.
Когда пассажиры смогут улететь – неизвестно. При этом митингующие продолжают выступать с угрозами: вернуться и вновь устроить демонстрации.