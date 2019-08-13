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Во Франции приостановили реконструкцию Нотр-Дама из-за высокого уровня свинца в воздухе

13 августа 2019 09:26
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Новости Франции. В Париже приостановили реконструкцию Собора Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во Франции приостановили реконструкцию Нотр-Дама из-за высокого уровня свинца в воздухе-1

Причина – экстремально высокий уровень свинца в воздухе. По некоторым данным, содержание тяжелого металла в 700 раз больше нормы.

Во Франции приостановили реконструкцию Нотр-Дама из-за высокого уровня свинца в воздухе-4

Весь квартал экстренно эвакуировали. Район вокруг Нотр-Дама оцепили. Туристов и местных жителей призывают не приближаться к опасной зоне.

Во Франции приостановили реконструкцию Нотр-Дама из-за высокого уровня свинца в воздухе-7

Во Франции приостановили реконструкцию Нотр-Дама из-за высокого уровня свинца в воздухе-9

# Достопримечательности Франции # Фотофакт

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