Во Франции приостановили реконструкцию Нотр-Дама из-за высокого уровня свинца в воздухе

Новости Франции. В Париже приостановили реконструкцию Собора Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В Париже приостановили реконструкцию Собора Парижской Богоматери, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причина – экстремально высокий уровень свинца в воздухе. По некоторым данным, содержание тяжелого металла в 700 раз больше нормы.
Весь квартал экстренно эвакуировали. Район вокруг Нотр-Дама оцепили. Туристов и местных жителей призывают не приближаться к опасной зоне.