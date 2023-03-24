В Австрии могут закрыться около 2 тысяч предприятий

Новости Австрии. Около 2 тысяч австрийских предприятий могут закрыться уже в 2023 году. Большая часть из них находится в столице страны – Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению экспертов, в первую очередь на бизнес повлияли пандемия и энергокризис. Многие предприятия так и не смогли справиться с их последствиями. Так, больше всего от нынешнего экономического спада пострадала строительная отрасль. За ней следуют гостиничный бизнес и автомобильный. При этом с начала этого года в Вене уже обанкротились почти 500 предприятий. Что почти в два раза больше по сравнению с 2022-м.