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В Австрии могут закрыться около 2 тысяч предприятий

24 марта 2023 21:04
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Новости Австрии. Около 2 тысяч австрийских предприятий могут закрыться уже в 2023 году. Большая часть из них находится в столице страны – Вене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии могут закрыться около 2 тысяч предприятий-1

По мнению экспертов, в первую очередь на бизнес повлияли пандемия и энергокризис. Многие предприятия так и не смогли справиться с их последствиями. Так, больше всего от нынешнего экономического спада пострадала строительная отрасль. За ней следуют гостиничный бизнес и автомобильный. При этом с начала этого года в Вене уже обанкротились почти 500 предприятий. Что почти в два раза больше по сравнению с 2022-м.

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# Экономический кризис # Новости Австрии # Фотофакт

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