Чехия продлила запрет на выдачу виз для граждан России и Беларуси. Теперь ограничение будет действовать до 31 марта 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом запрет касается даже тех россиян и белорусов, которые имеют сразу несколько гражданств. Но есть и исключения. Чешскую визу могут выдать людям, у которых есть вид на жительство в странах Евросоюза. А также если будет отправлен запрос на получение гуманитарной визы. Отметим, Чехия стала одной из первых стран, которая прекратила выдачу виз россиянам и белорусам. Власти страны также запретили въезд и обладателям шенгенских виз.