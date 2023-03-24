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Чехия продлила запрет на выдачу виз для граждан России и Беларуси

24 марта 2023 21:02
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Чехия продлила запрет на выдачу виз для граждан России и Беларуси. Теперь ограничение будет действовать до 31 марта 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чехия продлила запрет на выдачу виз для граждан России и Беларуси-1

При этом запрет касается даже тех россиян и белорусов, которые имеют сразу несколько гражданств. Но есть и исключения. Чешскую визу могут выдать людям, у которых есть вид на жительство в странах Евросоюза. А также если будет отправлен запрос на получение гуманитарной визы. Отметим, Чехия стала одной из первых стран, которая прекратила выдачу виз россиянам и белорусам. Власти страны также запретили въезд и обладателям шенгенских виз.

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# Визы # Фотофакт

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