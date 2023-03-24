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Протесты в Польше: горняки украсили гроб портретами Греты Тунберг и Урсулы фон дер Ляйен

24 марта 2023 21:02
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Новости Польши. Протесты вспыхнули в Польше. На этот раз на улицы столицы вышли работники горнодобывающей отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протесты в Польше: горняки украсили гроб портретами Греты Тунберг и Урсулы фон дер Ляйен-1

Они пришли к зданию представительства Европейской комиссии и принесли с собой гроб с надписью «Польское горное дело». На нем были изображены портреты экоактивистки Греты Тунберг и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Таким образом демонстранты показали свое отношение к директиве Европейской комиссии по лимиту выброса метана. Как отметили сами манифестанты, это смертный приговор не только для польских горняков, но и для всей отрасли в целом.

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# Акции протеста # Урсула фон дер Ляйен # Новости Польши # Фотофакт

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