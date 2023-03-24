Попали в ловушку в домах и на фермах. Животные оказались в опасности после наводнения в Малайзии

Большая вода – большие проблемы. Наводнения в Малайзии являются обычным явлением во время ежегодного сезона дождей с октября по март, но это оказалось одним из самых крупных. Почти 40 тысяч человек покинули свои дома. Затопленными оказались десятки населенных пунктов, сотни дорог. В опасности оказались и домашние животные.

Сайфуламри Тумиран, волонтер:

Наводнение произошло слишком быстро, и вода поднялась слишком быстро. Мы не смогли спасти ничего из имущества в наших домах. Мои друзья и я сосредоточились сначала на спасении наших жизней, а затем на спасении домашнего скота.