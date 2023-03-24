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Попали в ловушку в домах и на фермах. Животные оказались в опасности после наводнения в Малайзии

24 марта 2023 20:01
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Большая вода – большие проблемы. Наводнения в Малайзии являются обычным явлением во время ежегодного сезона дождей с октября по март, но это оказалось одним из самых крупных. Почти 40 тысяч человек покинули свои дома. Затопленными оказались десятки населенных пунктов, сотни дорог. В опасности оказались и домашние животные.

Попали в ловушку в домах и на фермах. Животные оказались в опасности после наводнения в Малайзии-1

Сайфуламри Тумиран, волонтер:
Наводнение произошло слишком быстро, и вода поднялась слишком быстро. Мы не смогли спасти ничего из имущества в наших домах. Мои друзья и я сосредоточились сначала на спасении наших жизней, а затем на спасении домашнего скота.

Попали в ловушку в домах и на фермах. Животные оказались в опасности после наводнения в Малайзии-4

Теперь волонтеры пробираются по бурой паводковой воде, неустанно ведя поиск признаков жизни в Йонг Пэне, городе в малайзийском штате Джохор. В первую очередь они ищут четвероногих, выживших после наводнения, которые остались в ловушке в домах и на фермах в этом районе.

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# Животные # Фотофакт

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