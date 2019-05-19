В Австрии будут назначены досрочные парламентские выборы

Новости Австрии. Причиной стал распад правящей коалиции: премьер-министр Себастьян Курц объявил о прекращении сотрудничества с Австрийской народной партией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее лидер Хайнц-Кристиан Штрахе 18 мая ушел в отставку из-за коррупционного скандала, который разгорелся из-за видеозаписи двухлетней давности, где он обещает некой женщине обеспечить доступ к госконтрактам в обмен на финансирование избирательной кампании.