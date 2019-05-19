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В Австрии будут назначены досрочные парламентские выборы

19 мая 2019 12:42
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Новости Австрии. Причиной стал распад правящей коалиции: премьер-министр Себастьян Курц объявил о прекращении сотрудничества с Австрийской народной партией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австрии будут назначены досрочные парламентские выборы-1

Ее лидер Хайнц-Кристиан Штрахе 18 мая ушел в отставку из-за коррупционного скандала, который разгорелся из-за видеозаписи двухлетней давности, где он обещает некой женщине обеспечить доступ к госконтрактам в обмен на финансирование избирательной кампании.

В Австрии будут назначены досрочные парламентские выборы-4

Сам Штрахе назвал происходящее грязными политическими играми.

В Австрии будут назначены досрочные парламентские выборы-7

# Выборы # Себастьян Курц # Хайнц-Кристиан Штрахе # Фотофакт

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