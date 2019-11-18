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В австралийском Квинсленде град размером с куриное яйцо повредил десятки машин и зданий

18 ноября 2019 10:08
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Новости Австралии. Град размером с куриное яйцо выпал в австралийском Квинсленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разбиты стекла десятков машин и зданий.

В австралийском Квинсленде град размером с куриное яйцо повредил десятки машин и зданий-1

О предстоящем ударе стихии синоптики предупредили жителей заранее. В прогнозе был не только град, но и гроза, а также сильный ветер. В результате непогода повредила линии электропередачи. Без электричества остались почти 20 тысяч домов.

На борьбу с последствиями разгула стихии направлены десятки специалистов.

В австралийском Квинсленде град размером с куриное яйцо повредил десятки машин и зданий-4

В австралийском Квинсленде град размером с куриное яйцо повредил десятки машин и зданий-6

В австралийском Квинсленде град размером с куриное яйцо повредил десятки машин и зданий-8

В австралийском Квинсленде град размером с куриное яйцо повредил десятки машин и зданий-10

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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