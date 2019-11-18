В австралийском Квинсленде град размером с куриное яйцо повредил десятки машин и зданий

Новости Австралии. Град размером с куриное яйцо выпал в австралийском Квинсленде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разбиты стекла десятков машин и зданий.

О предстоящем ударе стихии синоптики предупредили жителей заранее. В прогнозе был не только град, но и гроза, а также сильный ветер. В результате непогода повредила линии электропередачи. Без электричества остались почти 20 тысяч домов.

На борьбу с последствиями разгула стихии направлены десятки специалистов.