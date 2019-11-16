В Москве +6, в Киеве +8. Погода в Европе на неделю с 18 по 24 ноября

В Париже синоптики обещают всего +7 и дожди, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене ожидается +11 и дожди. +10 и переменную облачность прогнозируют в Мадриде.
В Париже синоптики обещают всего +7 и дожди, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене ожидается +11 и дожди. +10 и переменную облачность прогнозируют в Мадриде.
Тепло, но дождливо в Риме. В Анкаре столбик термометра покажет +16.
Тот же градус в Софии. В Афинах будет +21. Отпустят дожди Прибалтику. В Риге и Вильнюсе переменная облачность и около +10.
Зима снова откладывается. Надолго ли? Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Варшаве ожидает +13 и малооблачно. В Киеве на неделе обещают +8. На два градуса прохладнее в Москве. Зато без осадков.