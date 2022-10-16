В Австралии задействуют военных, чтобы справиться с последствиями наводнения

Передвигаться по его улицам на транспорте невозможно, австралийцы строят укрепления на дорогах в надежде хотя бы ненадолго сдержать водные потоки, но это едва помогает. Планируется задействовать порядка ста военнослужащих Австралии для помощи в пострадавших районах, а также для борьбы с последствиями удара стихии, сообщил премьер-министр страны. Пока оставшимся в городе жителям советуют эвакуироваться, как это сделали уже тысячи человек.