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В Австралии задействуют военных, чтобы справиться с последствиями наводнения

16 октября 2022 08:28
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Новости Австралии. Восточное побережье Австралии страдает от наводнений. Сильные ливни обрушились на Мельбурн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Австралии задействуют военных, чтобы справиться с последствиями наводнения-1

Передвигаться по его улицам на транспорте невозможно, австралийцы строят укрепления на дорогах в надежде хотя бы ненадолго сдержать водные потоки, но это едва помогает. Планируется задействовать порядка ста военнослужащих Австралии для помощи в пострадавших районах, а также для борьбы с последствиями удара стихии, сообщил премьер-министр страны. Пока оставшимся в городе жителям советуют эвакуироваться, как это сделали уже тысячи человек.  

# Наводнение # Энтони Альбанезе # Новости Австралии # Фотофакт

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