В Австралии вакцину от коронавируса начали испытывать на людях

Новости мира. Вакцину от коронавируса начали испытывать на людях в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Вакцину от коронавируса начали испытывать на людях в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о препарате американской компании. В исследовании участвует 131 человек. В случае позитивных результатов уже в 2020 году может быть выпущено не менее 100 миллионов доз вакцины, еще полтора миллиарда – в 2021.
В скором времени приступить к клиническим испытаниям лекарства от COVID-19 намерены также в Японии. Разработанная в стране вакцина уже прошла успешные исследования на животных. Если все пойдет по плану, массовое производство препарата начнется в конце года.