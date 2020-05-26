В Австралии вакцину от коронавируса начали испытывать на людях

Новости мира. Вакцину от коронавируса начали испытывать на людях в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о препарате американской компании. В исследовании участвует 131 человек. В случае позитивных результатов уже в 2020 году может быть выпущено не менее 100 миллионов доз вакцины, еще полтора миллиарда – в 2021.