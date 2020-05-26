Прямой эфир

В Австралии вакцину от коронавируса начали испытывать на людях

26 мая 2020 19:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Вакцину от коронавируса начали испытывать на людях в Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии вакцину от коронавируса начали испытывать на людях-1

Речь идет о препарате американской компании. В исследовании участвует 131 человек. В случае позитивных результатов уже в 2020 году может быть выпущено не менее 100 миллионов доз вакцины, еще полтора миллиарда – в 2021.

В Австралии вакцину от коронавируса начали испытывать на людях-4

В скором времени приступить к клиническим испытаниям лекарства от COVID-19 намерены также в Японии. Разработанная в стране вакцина уже прошла успешные исследования на животных. Если все пойдет по плану, массовое производство препарата начнется в конце года.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Арабский мир выходит из карантина. Какие изменения ожидаются в ОАЭ и Саудовской Аравии?
26 мая 2020 19:27

Арабский мир выходит из карантина. Какие изменения ожидаются в ОАЭ и Саудовской Аравии?

Станислав Зась: «Происходит нарастание угроз безопасности государствам – членам ОДКБ во всех измерениях»
26 мая 2020 17:32

Станислав Зась: «Происходит нарастание угроз безопасности государствам – членам ОДКБ во всех измерениях»

«День Д» для туризма. Когда Европа откроет границы?
26 мая 2020 17:22

«День Д» для туризма. Когда Европа откроет границы?