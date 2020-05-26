Арабский мир выходит из карантина. Какие изменения ожидаются в ОАЭ и Саудовской Аравии?

Новости мира. Арабский мир возвращается к привычной жизни. Так, в Дубае уже 27 мая начнет возобновляться экономическая деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откроются некоторые магазины, а также кинотеатры, спортзалы и детские центры. При этом посетителям все еще необходимо соблюдать ряд мер, среди которых социальная дистанция и масочный режим.