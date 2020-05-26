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Арабский мир выходит из карантина. Какие изменения ожидаются в ОАЭ и Саудовской Аравии?

26 мая 2020 19:27
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Новости мира. Арабский мир возвращается к привычной жизни. Так, в Дубае уже 27 мая начнет возобновляться экономическая деятельность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арабский мир выходит из карантина. Какие изменения ожидаются в ОАЭ и Саудовской Аравии?-1

Откроются некоторые магазины, а также кинотеатры, спортзалы и детские центры. При этом посетителям все еще необходимо соблюдать ряд мер, среди которых социальная дистанция и масочный режим.

Арабский мир выходит из карантина. Какие изменения ожидаются в ОАЭ и Саудовской Аравии?-4

Постепенно снимать ограничения намерены также в Саудовской Аравии. План выхода страны из карантина разделен на три этапа. Первая фаза стартует 28 мая.

# Коронавирус # Фотофакт

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