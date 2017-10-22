В Австралии сотрудников аэропортов будут обыскивать на предмет взрывчатых веществ

Их личные вещи и автомобили будут обыскивать на предмет взрывчатых веществ. На такие меры власти Зеленого континента идут в связи с усилением террористической угрозы. В июле спецслужбы Австралии предотвратили теракт на борту лайнера, следовавшего из Сиднея в Эмираты. Злоумышленников удалось вычислить. Они изготовили бомбу из компонентов, полученных по авиапочте. Бомба была замаскирована под кухонный прибор.