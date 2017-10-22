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В Австралии сотрудников аэропортов будут обыскивать на предмет взрывчатых веществ

22 октября 2017 11:54
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Новости Австралии. Австралия усиливает меры безопасности в аэропортах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотрудники воздушных гаваней будут подвергаться проверкам по принципу случайного выбора.

В Австралии сотрудников аэропортов будут обыскивать на предмет взрывчатых веществ-1

Их личные вещи и автомобили будут обыскивать на предмет взрывчатых веществ. На такие меры власти Зеленого континента идут в связи с усилением террористической угрозы. В июле спецслужбы Австралии предотвратили теракт на борту лайнера, следовавшего из Сиднея в Эмираты. Злоумышленников удалось вычислить. Они изготовили бомбу из компонентов, полученных по авиапочте. Бомба была замаскирована под кухонный прибор. 

# Фотофакт # Терроризм

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