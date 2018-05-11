В Австралии расследуют убийство многодетной семьи в частном доме

Новости Австралии. Самое массовое за последние 22 года убийство расследуют правоохранители Австралии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одном из частных домов города Осмингтон полиция обнаружила тела 7 человек.

Двое взрослых были застрелены на улице, четверо детей – в доме. Все они оказались родственниками. Также на месте преступления было найдено несколько единиц огнестрельного оружия.