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Парламент Литвы планирует запретить детское шампанское

11 мая 2018 17:46
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Новости Литвы. В сейм внесли предложение о запрете детского шампанского и других напитков и продуктов, напоминающих алкоголь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Литвы планирует запретить детское шампанское-1

Такие товары формируют позитивное отношение ребёнка к спиртному, считает председатель парламентского комитета по вопросам здоровья.

Парламент Литвы планирует запретить детское шампанское-4

Уже с детства у подрастающего поколения начинают формироваться вредные привычки, что в корне не правильно. Проблема алкоголизма в Литве стоит крайне остро. Страну неоднократно признавали самой пьющей в Европе.

# Алкоголь # Фотофакт

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