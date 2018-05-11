Парламент Литвы планирует запретить детское шампанское

Новости Литвы. В сейм внесли предложение о запрете детского шампанского и других напитков и продуктов, напоминающих алкоголь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие товары формируют позитивное отношение ребёнка к спиртному, считает председатель парламентского комитета по вопросам здоровья.