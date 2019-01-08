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В Австралии массово закрывают пляжи из-за нашествия ядовитых медуз

08 января 2019 14:32
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Новости Австралии. С 1 декабря по 7 января с ожогами за медицинской помощью обратились свыше 22 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Австралии массово закрывают пляжи из-за нашествия ядовитых медуз-1

Эта цифра более чем в два раза превышает средний показатель за последние 10 лет. Наибольшую опасность представляет медуза ируканджи. У нее очень маленькое тело, однако невидимые щупальца могут достигать метра в длину. Токсины, попадающие на кожу человека, могут вызвать паралич и даже смерть.

В Австралии массово закрывают пляжи из-за нашествия ядовитых медуз-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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