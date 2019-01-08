В Австралии массово закрывают пляжи из-за нашествия ядовитых медуз

Новости Австралии. С 1 декабря по 7 января с ожогами за медицинской помощью обратились свыше 22 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта цифра более чем в два раза превышает средний показатель за последние 10 лет. Наибольшую опасность представляет медуза ируканджи. У нее очень маленькое тело, однако невидимые щупальца могут достигать метра в длину. Токсины, попадающие на кожу человека, могут вызвать паралич и даже смерть.