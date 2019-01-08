Прямой эфир

Мужчина напал на школьников в Пекине: пострадали около 20 детей

08 января 2019 11:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В Пекине совершено нападение на школьников. По предварительной информации, вооруженный мужчина ворвался на территорию одной из школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина напал на школьников в Пекине: пострадали около 20 детей-1

В результате его действий пострадали около 20-ти учащихся. Детей доставляют в больницу. Трое из них серьезно ранены. Подозреваемый задержан. Его мотивы сейчас выясняются.

# Нападение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Возле Гонконга взорвался нефтяной танкер: известно об одном погибшем
08 января 2019 09:27

Возле Гонконга взорвался нефтяной танкер: известно об одном погибшем

Ужесточить правила полета дронов возле аэропортов планируют в Великобритании
08 января 2019 09:26

Ужесточить правила полета дронов возле аэропортов планируют в Великобритании

Бензиновый кризис в Мексике: объекты государственной нефтяной компании под контролем военных
08 января 2019 09:24

Бензиновый кризис в Мексике: объекты государственной нефтяной компании под контролем военных