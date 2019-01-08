Мужчина напал на школьников в Пекине: пострадали около 20 детей

Новости Китая. В Пекине совершено нападение на школьников. По предварительной информации, вооруженный мужчина ворвался на территорию одной из школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. В Пекине совершено нападение на школьников. По предварительной информации, вооруженный мужчина ворвался на территорию одной из школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате его действий пострадали около 20-ти учащихся. Детей доставляют в больницу. Трое из них серьезно ранены. Подозреваемый задержан. Его мотивы сейчас выясняются.