Во Франции планируют ужесточить ответственность за несанкционированные акции протеста

Новости Франции. Правительство Франции намерено ужесточить меры ответственности для участников несанкционированных акций протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно новому законодательству, к ответственности будут привлекаться те, кто заранее не заявил о проведении демонстрации, а также граждане, скрывающие лицо под маской.