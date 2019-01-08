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Во Франции планируют ужесточить ответственность за несанкционированные акции протеста

08 января 2019 14:30
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Новости Франции. Правительство Франции намерено ужесточить меры ответственности для участников несанкционированных акций протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Во Франции планируют ужесточить ответственность за несанкционированные акции протеста-1

Согласно новому законодательству, к ответственности будут привлекаться те, кто заранее не заявил о проведении демонстрации, а также граждане, скрывающие лицо под маской.

Во Франции планируют ужесточить ответственность за несанкционированные акции протеста-4

Кроме того, теперь ущерб, нанесенный государственному или частному имуществу, будут выплачивать дебоширы, а не налогоплательщики. Законопроект будет вынесен на рассмотрение парламента уже в начале февраля.

# Акции протеста # Фотофакт

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